Reggio Calabria, nuovo incendio al centro agroalimentare di Mortara: fiamme nei magazzini

Nuovo incendio al centro agroalimentare di Mortara. Le fiamme che in più occasioni si sono sviluppate all'esterno della struttura questa volta sono arrivate all'interno fino ai magazzini. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme. Secondo una prima ricostruzione pare che l'incendio sia partito da un grande cumulo di cassette che si trovava alle spalle della struttura.

La.vicenda fa emergere la necessità di trovare una soluzione per la struttura che rappresenta l'investimento più importante del decreto Reggio. Opera mai ultimata ma occupata da oltre 10 anni dagli operatori che chiedono da tempo di essere regolarizzati. Una vertenza che si trascina da anni senza risposte.