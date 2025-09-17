Reggio, maxi confisca da 200mila euro a narcotrafficante e usuraio legato alla ’ndrangheta

La Guardia di finanza, in una operazione congiunta tra i Comandi provinciali di Firenze e Reggio Calabria e lo S.C.I.C.O., ha eseguito un provvedimento di confisca di secondo grado nei confronti di un narcotrafficante e usuraio calabrese contiguo alla cosca Bellocco di Rosarno. L’azione, coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Firenze, riguarda beni per un valore complessivo di circa 200 mila euro.

Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, conferma quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale reggino nel settembre 2024: il patrimonio del soggetto – sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati – era frutto di attività illecite. Nello specifico sono stati confiscati un’imbarcazione da pesca di 16 metri, un fabbricato, tre autoveicoli e disponibilità finanziarie, oltre a una società. Contestualmente, è stata disposta nei suoi confronti anche la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni.