Reggio, nottata choc al condominio “Girasole”

Rissa e danneggiamenti tra rom: la rabbia dei residenti di via Mortara

Nottata choc al condominio “Girasole” in via Mortara Ravagnese di Reggio. Una rissa ha coinvolto alcune famiglie rom conclusasi con notevoli danneggiamenti alle strutture del condominio. A scrivere alla Gazzetta del sud alcuni degli stessi condomini esasperati dal clima di insicurezza ed illegalità a cui sono costretti a sottostare da un lungo periodo. «Diversi anni fa, a causa della confisca di parte del condominio, diversi appartamenti, non ancora totalmente rifiniti, sono stati assegnati dal Comune, tre appartamenti a famiglie rom, che avrebbero dovuto integrarsi con il resto dei condomini». Integrazione mai avvenuta. Le tre famiglie si sono insediate, e subito dopo «in maniera del tutto abusiva» sono diventate cinque, occupando altri appartamenti liberi.

