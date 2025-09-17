Roccella Jonica, scoperta piantagione di cannabis: due arresti

Un’operazione dei carabinieri forestali ha portato alla scoperta e al sequestro di una vasta piantagione di cannabis sativa nell’Agro di Roccella Jonica, nascosta in un’area impervia e difficilmente accessibile. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

L’intervento è stato condotto dai Nuclei Carabinieri Forestale di Roccella Ionica, Brancaleone e Locri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri. Durante i controlli del territorio, i militari hanno individuato la piantagione, organizzata su più terrazzamenti e dotata di un sofisticato sistema di irrigazione a goccia per garantire la crescita delle piante.

L’area è stata tenuta sotto costante monitoraggio attraverso riprese e pattugliamenti mirati. Proprio durante uno di questi servizi i carabinieri hanno sorpreso i due uomini all’interno del sito, intenti a recidere i germogli più maturi e a riporli in grandi sacchi neri. L’immediato intervento ha permesso di bloccarli e sequestrare l’intera piantagione: 162 piante di cannabis, una bilancia meccanica e strumenti per la potatura.