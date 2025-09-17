Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / "Sposta il furgone" e tenta investire un agente della Polizia locale di Reggio Calabria, arrestato un 55enne

Un venditore ambulante di 55 anni di origini extracomunitarie, in evidente stato di ebrezza alcolica, ha tentato di investire un agente della Polizia locale ed è finito in manette. L’episodio si è verificato la sera di lunedì scorso a Reggio Calabria, in località Pentimele, in una zona in cui erano state posizionate bancarelle in occasione delle festività in onore della Madonna della Consolazione.

Il venditore ambulante ha prima inveito contro una pattuglia della Polizia locale dopo la richiesta di spostare il suo mezzo perché intralciava il traffico, e poi, alla guida del proprio furgone, ha tentato di investire un’agente che non ha riportato danni fisici solo grazie alla pronta reazione.

L’extracomunitario è stato arrestato per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

