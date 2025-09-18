Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Villa San Giovanni, aggiudicata la progettazione dell’autoporto

Villa San Giovanni, aggiudicata la progettazione dell’autoporto

Il polmone di stoccaggio, «opera delle opere» secondo l’amministrazione Caminiti, è uno degli interventi previsti dal Decreto di Emergenza ambientale per un costo di oltre 7 milioni di euro

Tra qualche mese ci sarà la progettazione dell’autoporto verde a servizio della città e dei mezzi in transito verso la Sicilia. È stata infatti aggiudicata dalla Stazione unica appaltante metropolitana la gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità.
A darne notizia la sindaca Giusy Caminiti insieme alla squadra di governo, ricordando come si guardi, così, a «risolvere il problema della sosta dei mezzi diretti in Sicilia su viale Italia e via Marinai d’Italia».
