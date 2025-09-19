Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ciucci a Villa incontra la sindaca Caminiti, Ponte e opere compensative un percorso a piccoli passi

Ciucci a Villa incontra la sindaca Caminiti, Ponte e opere compensative un percorso a piccoli passi

Priorità massima a rete idrica e fognaria, sistemazione del depuratore di Pezzo e realizzazione di un secondo nell’area sottoposta alla servitù di Terna

Focus sulla presenza dell’ad della società Stretto di Messina a Villa. La sindaca Giusy Caminiti e Pietro Ciucci, - come d’altronde sottolineato pure da quest’ultimo durante il punto stampa di mercoledì - si sono soffermati su vari aspetti connessi all’impatto del Ponte. Questioni spunto di riflessioni per maggioranza e minoranza. Dopo il confronto delle scorse ore, ieri anche primo un sopralluogo sul lungomare (“esclusivamente a prendere atto dello stato dei luoghi prima che i tecnici della SdM prendano contatti con l’ufficio tecnico”, dicono da palazzo San Giovanni) vista la disponibilità della società “a riprendere da subito - fanno sapere - i lavori del lungomare per completare, solo in parte, la riqualificazione: rimarrà fuori quell’area di circa 400 m lineari interessata dal cantiere dei piloni”. Chieste - ripercorre la sindaca - “rassicurazioni sui tempi degli espropri: le case non ne saranno oggetto prima dell’approvazione del progetto esecutivo che, secondo i tempi previsti, avverrà nel primo trimestre 2027.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province