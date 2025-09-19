Coppia morta in un incidente sulla Rosarno-San Ferdinando: arrestato 54enne positivo ad alcol e farmaci psicotropi

La Polizia di Stato ha arrestato un 54enne di Rosarno, ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato. La tragedia si è consumata nella serata di sabato 2 agosto lungo la Strada Provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando, quando, intorno alle ore 21:00, diversi automobilisti hanno segnalato al Numero Unico di Emergenza un grave incidente stradale.

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia di Stato che ha constatato uno scontro frontale tra due autovetture. Nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte dei poliziotti, per i due occupanti dell’auto proveniente da Rosarno, una coppia di coniugi, non c’è stato nulla da fare. Il terzo coinvolto, invece, ha riportato traumi non gravi ed è risultato fuori pericolo di vita.

Grazie ai rilievi effettuati dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ed alle successive indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria, è stato possibile ricostruire la dinamica del drammatico incidente: è emerso, infatti, che il conducente dell’altro veicolo, responsabile dello schianto, fosse positivo all’alcol test e all’uso di farmaci psicotropi, utilizzati - secondo il legale dell'uomo, Antonia La Ruffa - per il trattamento di problematiche legate agli stati di ansia, peraltro regolarmente prescritti da uno specialista e assunti sotto stretto controllo medico, per finalità terapeutiche.