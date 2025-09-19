Gom, inaugurata l’area di radiologia: “Al Pronto soccorso di Reggio prestazioni più rapide e sicure”

Era di qualche giorno fa la notizia di una nuova sala accoglienza per il pronto soccorso del Gom. Adesso, nell’ambito “dell’ospedale che cambia”, la novità riguarda la nuova area radiologica; le due nuove apparecchiature, RX e TC di ultima generazione utilizzate da personale medico e tecnico-infermieristico dedicato all’urgenza-emergenza in ambito radiologico e neuroradiologico. Il Gom accelera così sul fronte della modernizzazione delle strutture, della rapidità, efficienza e sicurezza del paziente. Dotata di moderne apparecchiature, la nuova sezione consentirà infatti di eseguire direttamente in pronto soccorso gli esami diagnostici di primo livello, evitando ai pazienti spostamenti in altri reparti e riducendo drasticamente i tempi di attesa.

