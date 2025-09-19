Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Gom, inaugurata l’area di radiologia: “Al Pronto soccorso di Reggio prestazioni più rapide e sicure”

La nuova sezione consentirà di eseguire direttamente in Pronto soccorso gli esami diagnostici di primo livello, evitando ai pazienti gli spostamenti in altri reparti e riducendo drasticamente i tempi di attesa

Il Grande Ospedale Metrolpolitano (Gom) di Reggio Calabria in una foto d'archivio. ANSA/GIORGIO NERI

Era di qualche giorno fa la notizia di una nuova sala accoglienza per il pronto soccorso del Gom. Adesso, nell’ambito “dell’ospedale che cambia”, la novità riguarda la nuova area radiologica; le due nuove apparecchiature, RX e TC di ultima generazione utilizzate da personale medico e tecnico-infermieristico dedicato all’urgenza-emergenza in ambito radiologico e neuroradiologico. Il Gom accelera così sul fronte della modernizzazione delle strutture, della rapidità, efficienza e sicurezza del paziente. Dotata di moderne apparecchiature, la nuova sezione consentirà infatti di eseguire direttamente in pronto soccorso gli esami diagnostici di primo livello, evitando ai pazienti spostamenti in altri reparti e riducendo drasticamente i tempi di attesa.
