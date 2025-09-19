La denuncia a Siderno: “La scuola non è solo un edificio... è il cuore pulsante della comunità”

In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il gruppo consiliare di minoranza “Siderno 2030” pur condividendo la gioia per il ritorno dei più piccoli a scuola, attraverso una nota stampa denuncia lo stato preoccupante in cui versano gli spazi esterni dei plessi cittadini. «Occhio non vede – scrivono – cuore non duole. Ma quando a non vedere sono i nostri bambini, non possiamo far finta di nulla. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, condividiamo la gioia per il ritorno dei più piccoli a scuola, luogo di crescita, di relazioni e di formazione dei cittadini di domani. Tuttavia, è impossibile ignorare lo stato preoccupante degli spazi esterni, tra recinzioni di cantiere divelte, ponteggi improvvisati e accessi di fortuna. È questo il “benvenuto” che una città offre ai suoi figli?».

