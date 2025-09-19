Metro City sempre senza deleghe, Falcomatà non fa sconti a Occhiuto

«Con le sue ultime uscite sulla mancata attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Roberto Occhiuto ha dimostrato tutto il proprio disprezzo verso le istituzioni ed il territorio reggino». Lo afferma Giuseppe Falcomatà commentando alcune recenti dichiarazioni in cui l’esponente di Forza Italia «ammette, senza troppi giri di parole, che la Regione Calabria non ha riconosciuto le funzioni, contravvenendo ad una legge dello Stato, per questioni di appartenenza politica. Anzi – incalza Falcomatà – Occhiuto irride il popolo reggino sostenendo che “gli elettori mica mangiano deleghe”. Deleghe che, sempre parole di Occhiuto, “sarà molto più semplice assegnare” se sarà il centrodestra a vincere le elezioni amministrative. Una vergogna!».

