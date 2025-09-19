Reggio Calabria, controlli alla fiera e in città: sequestrati oltre 11mila pezzi di merce e inflitte sanzioni per 20mila euro

Controlli serrati della Polizia locale in occasione delle festività Mariane a Reggio Calabria. Gli agenti, impegnati in servizi straordinari a Pentimele e nel centro cittadino, hanno passato al setaccio la fiera e le principali aree commerciali per contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto delle regole a tutela degli operatori in regola.

L’operazione ha portato al sequestro di circa 11mila articoli, tra biancheria, utensileria e materiale meccanico di precisione, per un valore stimato di 40mila euro. Nel mirino degli agenti dieci ambulanti privi di autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, sanzionati amministrativamente.

Il caso più rilevante riguarda un commerciante extracomunitario residente in un’altra provincia, sorpreso con oltre 100 metri quadrati di area occupata abusivamente e merce esposta senza alcun titolo abilitativo. Per lui sono scattate sanzioni per circa 5.100 euro e il sequestro totale dei beni.

Parallelamente, la Polizia locale ha condotto, insieme al servizio di igiene degli alimenti dell’Asp, controlli mirati contro il rischio botulino nei locali di somministrazione. In un esercizio del centro è stato chiuso un deposito alimentare giudicato non idoneo dal punto di vista igienico-sanitario.