Home / Cronaca / San Luca, avviato il processo a sindaco e dirigenti sportivi

San Luca, avviato il processo a sindaco e dirigenti sportivi

Le indagini condotte dai Carabinieri della locale Stazione scattate a settembre del 2022 dopo i controlli alla “Fiera della montagna” che si svolge a Polsi. Prossima udienza a gennaio

Si è aperto ieri pomeriggio, davanti al giudice monocratico Mario Boccuto, il processo relativo alla concessione dello stadio comunale “Corrado Alvaro” alla società calcistica Asd. San Luca 1961 e all’assegnazione degli spazi dell’area mercatale del Santuario di Polsi. Tra gli imputati figurano l’ex sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, l’ex assessore comunale Francesco Cosmo (delegato alle opere pubbliche e all’urbanistica all’epoca dei fatti), alcuni ex dirigenti della squadra di calcio - Antonio Costanzo, Salvatore Giuseppe Giampaolo, Rocco Alberto Campolo e Domenico Rechichi - oltre al legale rappresentante della società calcistica e altri sette imputati. Presente anche il difensore del Comune di San Luca, ammesso come parte civile. Durante l’udienza, il sostituto procuratore Valentina Antonucci ha richiesto la nomina di un perito trascrittore, che sarà designato nella prossima udienza fissata per il 26 gennaio.
