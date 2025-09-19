Sopralluogo del sindaco Falcomatà allo stadio di Catona. Un nuovissimo impianto, moderno ed attrezzato

Sopralluogo del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà allo stadio di calcio di Catona, a conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato tutta la struttura sportiva. Insieme al primo cittadino erano presenti il vicesindaco Paolo Brunetti e l’assessore Carmelo Romeo. L’impianto attende solo la fase del collaudo prima della definitiva operatività ed assegnazione. L’impegno economico di Palazzo San Giorgio è stato di 887.000 euro a valere sui fondi Poc, con una programmazione di interventi che hanno reso lo stadio una tra le più moderne strutture dedicate al calcio in Calabria, omologabile fino ai campionati di serie D. Grazie all’intervento programmato con le esigenze sportive dei tanti appassionati del territorio, lo stadio è stato dotato di un terreno di gioco con manto erboso in sintetico (in passato era in terra battuta) e sistema di irrigazione.

Presente anche un moderno impianto di illuminazione con quattro torri faro con luci led. Sono stati totalmente ristrutturati e adeguati i locali che ospitano gli spogliatoi, il magazzino e il deposito, la tribuna per gli spettatori con annessi locali amministrativi. L’intervento ha riguardato anche la delimitazione dell’area sportiva e l’impianto di videosorveglianza che garantirà maggiore controllo e sicurezza. Lo stadio di Catona rappresenta un nuovo impegno da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, indirizzato alla valorizzazione anche del borgo di Catona.