Danneggiata la vetrata del circolo Fdi di Villa San Giovanni

Persone non ancora identificate, la scorsa notte, hanno lanciato una pietra contro la vetrata del circolo di Villa San Giovanni di Fratelli d’Italia, danneggiandola. L'episodio è stato denunciato dai responsabili del circolo alla polizia di Stato.

Sul posto é intervenuto il personale del commissariato, che ha eseguito i rilievi. Sono state avviate le indagini per identificare i responsabili dell’atto di vandalismo ed a tale scopo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti della zona.

Cirielli: "Atto vile"

Il vile atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni è inaccettabile perchè colpisce non solo una forza politica democratica, ma l’intero principio del confronto civile e del rispetto tra idee diverse». Lo afferma, in una dichiarazione, il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. "Arrivi la mia piena solidarietà - aggiunge Cirielli - ai militanti e ai dirigenti locali del partito ed al presidente del circolo, Antonio Messina, che ogni giorno lavorano con impegno e passione per il bene del territorio. La violenza, sotto qualunque forma, non può e non deve mai sostituire il dialogo democratico. Confido che le forze dell’ordine facciano piena luce sull'accaduto e individuino al più presto i responsabili».