L’Ente Fiera di Reggio Calabria è ancora “vivo” ma produce solo... commissari

Una struttura demolita, un’area che si spera possa diventare un parco green e un ente cancellato ma che, di fatto, continua a esistere dopo anni di immobilismo. L’Ente Fiera a Pentimele continua a essere “visibile” solo per una liquidazione amministrativa che dura da anni e che non è stata mai completata. Una serie di commissari si sono alternati soprattutto dopo che il Consiglio di Stato ha imposto alla Regione di chiudere la partita e adesso la giunta regionale dimissionaria ha nominato il dirigente generale Paolo Praticò per completare - si spera definitivamente - l’iter «quale commissario liquidatore dell’Ente Fiera di Reggio Calabria al fine di procedere con l’adozione di tutti gli adempimenti necessari per la definizione della procedura liquidatoria, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale numero 40/2008, nonché per la verifica di ulteriori adempimenti previsti dal diritto societario e dalla normativa civilistica e per ogni opportuna valutazione in merito ad eventuali giudizi tra i terzi e l’Ente Fiera».

