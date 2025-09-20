Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Marijuana, il business delle ’ndrine nelle aree protette dell’Aspromonte

Marijuana, il business delle ’ndrine nelle aree protette dell’Aspromonte

Nel Reggino si susseguono sequestri e arresti dei Carabinieri: nel giro di tre mesi scoperti oltre 10mila arbusti. L’ultima piantagione individuata a Samo, dove la canapa indiana avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro

Proseguono, a tappeto, i controlli dei carabinieri nelle aree montane dell’Aspromonte finalizzati a porre un forte contrasto all’ormai sempre più diffuso fenomeno criminale della coltivazione, ai fini del successivo spaccio, di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’ultima operazione, i militari della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e dell’ottavo Nucleo elicotteri, hanno individuato e distrutto un’estesa piantagione di canapa indiana composta da decine e decine di arbusti, già adulti e quindi prossimi al taglio e alla lavorazione, di marijuana.
