Reggio Calabria, i dettagli dell'inchiesta: «A Catona gli affari illeciti gestiti in modo organizzato e pervicace»

Nelle carte di indagine emerge come i Carabinieri hanno individuato e smantellato l’organizzatissima gang che spacciava marijuana e cocaina: l’input fu dato dal via-vai anomalo di macchine e scooter