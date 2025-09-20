Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio Calabria, i dettagli dell'inchiesta: «A Catona gli affari illeciti gestiti in modo organizzato e pervicace»

Reggio Calabria, i dettagli dell'inchiesta: «A Catona gli affari illeciti gestiti in modo organizzato e pervicace»

Nelle carte di indagine emerge come i Carabinieri hanno individuato e smantellato l’organizzatissima gang che spacciava marijuana e cocaina: l’input fu dato dal via-vai anomalo di macchine e scooter

Il primo sospetto dei Carabinieri della Stazione di Catona e della sezione operativa della Compagnia di Reggio coincise con un via-vai di autovetture nei pressi dell'abitazione di una vecchia conoscenza dei segugi della narcotici. Un giovane della frazione nord di Reggio gravato da precedenti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Giorno dopo giorno lo scenario era identico: troppe autovetture gironzolavano prima di effettuare fermate lampo nei pressi dell'appartamento sospetto. Un transito perenne di persone di ogni età. Anche minori.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province