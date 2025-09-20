Reggio Calabria, i dettagli dell'inchiesta: «A Catona gli affari illeciti gestiti in modo organizzato e pervicace»

Il primo sospetto dei Carabinieri della Stazione di Catona e della sezione operativa della Compagnia di Reggio coincise con un via-vai di autovetture nei pressi dell'abitazione di una vecchia conoscenza dei segugi della narcotici. Un giovane della frazione nord di Reggio gravato da precedenti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Giorno dopo giorno lo scenario era identico: troppe autovetture gironzolavano prima di effettuare fermate lampo nei pressi dell'appartamento sospetto. Un transito perenne di persone di ogni età. Anche minori.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia