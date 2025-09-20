Reggio, il pentito Nino Lo Giudice condannato a cinque anni per calunnia ai danni del magistrato Cisterna

Il collaboratore di giustizia Nino Lo Giudice è stato condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per calunnia ai danni del magistrato Alberto Cisterna. La Corte di cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali del pentito, confermando così la sentenza che era stata emessa nel novembre del 2024 dalla Corte d’appello di Firenze. Il processo si è celebrato nel capoluogo della Toscana dopo che la Suprema Corte, nel 2023, aveva annullato con rinvio la sentenza di assoluzione di Lo Giudice che era stata emessa dalla Corte d’appello di Perugia, che aveva riformato la condanna di primo grado.

Lo Giudice, nel 2011, nel corso di due interrogatori davanti all’allora procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone e al sostituto procuratore Beatrice Ronchi, «incolpava Alberto Cisterna - secondo quanto hanno scritto in sentenza i giudici della Corte d’appello di Firenze - del reato di corruzione in atti giudiziari, sapendolo innocente, riferendo di aver appreso dal fratello Luciano Lo Giudice che il medesimo aveva pagato al Cisterna, all’epoca in servizio alla Procura nazionale antimafia, una grossa somma di denaro affinché al loro fratello Maurizio Lo Giudice, gravemente malato e ristretto presso il carcere di Milano 'Operà, venisse concessa la detenzione domiciliare».