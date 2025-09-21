Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Aggredisce il suocero a martellate, arrestato il 53enne di Platì Rosario Barbaro

Aggredisce il suocero a martellate, arrestato il 53enne di Platì Rosario Barbaro

L’uomo è in fin di vita. L’ex pentito di ’ndrangheta vive da molti anni nel Milanese

Con l’accusa di tentato omicidio, nel Milanese è finito in manette e successivamente in carcere l’ex pentito della ’ndrangheta Rosario Barbaro, 53 anni, originario di Platì ma ormai da molti anni residente nel Nord Italia, nella cintura del capoluogo meneghino. Barbaro, alias “Rosi”, elemento di primo piano dell’omonima cosca aspromontana “trapiantata” da molti anni tra Corsico e Buccinasco, è stato arrestato perché, al culmine dell’ennesimo litigio familiare, ha ridotto in fin di vita, colpendolo in testa con un martello, il suocero Angelo Draghi di 80 anni.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province