Aggredisce il suocero a martellate, arrestato il 53enne di Platì Rosario Barbaro

Con l’accusa di tentato omicidio, nel Milanese è finito in manette e successivamente in carcere l’ex pentito della ’ndrangheta Rosario Barbaro, 53 anni, originario di Platì ma ormai da molti anni residente nel Nord Italia, nella cintura del capoluogo meneghino. Barbaro, alias “Rosi”, elemento di primo piano dell’omonima cosca aspromontana “trapiantata” da molti anni tra Corsico e Buccinasco, è stato arrestato perché, al culmine dell’ennesimo litigio familiare, ha ridotto in fin di vita, colpendolo in testa con un martello, il suocero Angelo Draghi di 80 anni.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale