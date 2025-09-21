Allarme a Bagnara: dal ponte Caravilla “piovono” calcinacci

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il sindaco Pistolesi: doveroso che l’Anas si attivi a tutela sia dell’infrastruttura che per la sicurezza

La caduta di calcinacci dallo storico ponte Caravilla ha visto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, insieme ai tecnici del Comune, al sindaco Adone Pistolesi e alla Protezione Civile. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose ma l’allarme per il pericolo incombente ha portato ad una breve chiusura al transito veicolare e pedonale, dopodiché è stato rimosso il materiale e sono state effettuate le prime verifiche. L’arteria è stata riaperta dopo appena un’ora. «Naturalmente – ha detto il sindaco Adone Pistolesi – è doveroso che l’Anas si attivi per quanto sarà necessario fare a tutela sia dell’opera di rilevanza e sia per la sicurezza. Restiamo in attesa della relazione dei vigili del fuoco e dovrà essere cura dell’Anas comunicare all’ente preposto». Il ponte, peraltro, è sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni culturali e architettonici. L’area è stata chiusa al traffico per circa un’ora e non sono mancati i disagi per le autovetture che si servono del tratto della strada statale 18 Tirrenica Inferiore, per raggiungere il borgo di Porelli e le frazioni di Ceramida, Pellegrina e Solano Inferiore. L’imponente struttura a tripla arcata rappresenta un simbolo per la cittadina tirrenica. Il sindaco Pistolesi rassicura che la situazione è costantemente monitorata. La costruzione risale al 1825 e prende il nome dal suo costruttore, l’opera è stata realizzata in contemporanea con il ponte Sfalassà per allacciare i due tronchi stradali della strada statale 18, è stato distrutto a seguito dei bombardamenti e poi ricostruito.

