L’aeroporto di Reggio Calabria e il degrado intorno: Ravagnese vuole rispetto e interventi

La viabilità è un disastro anche a causa di uno sviluppo urbanistico a dir poco caotico. L'aria è impregnata dei miasmi del depuratore cittadino. Un degrado evidente ha sfregiato strutture e aree pubbliche abbandonate da anni. E se i residenti sono tormentati dalle condizioni in cui versa Ravagnese, immaginate con quali occhi lo vedano i viaggiatori che sbarcano all'aeroporto “Tito Minniti”. «Vediamo i turisti disorientati vagare per le strade alla ricerca di informazioni», spiega Raffaele Ferraro, presidente del Comitato di quartiere che da due anni si batte per il miglioramento delle condizioni di scuole e strade, per l'apertura di spazi di socialità, per portare un po' di decoro in mezzo a tanto degrado.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale