Reggio Calabria, lavori ancora fermi al Parco Pentimele: cantiere nel limbo della burocrazia

Da gennaio scorso si attende lo sblocco per l’appalto dopo la progettazione del parco urbano all’ex Fiera di Pentimele. Un altro cantiere che attende da tempo di essere sbloccato finito- come sembra- nel limbo della burocrazia. A gennaio scorso si attendeva solo la consegna della progettazione esecutiva. Un atto che darà il via all’ultima fase dei lavori, quelli che porteranno alla realizzazione del grande parco urbano.
