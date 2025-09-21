Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Truffe informatiche, assolto il presunto vertice di Locri

Truffe informatiche, assolto il presunto vertice di Locri

Il 36enne A.P. “non ha commesso il fatto”. Processo in abbreviato nato dall’indagine su un’associazione criminale che avrebbe operato tra Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica

Il tribunale di Locri

Si è concluso con una piena assoluzione il procedimento in rito abbreviato nato dall’indagine sulla presunta esistenza di un’associazione criminale dedita alle truffe informatiche, operante tra Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica. Il 36enne A.P., originario di Locri ma residente a Marina di Gioiosa Ionica, è stato assolto da tutti i capi di imputazione. La decisione è stata assunta dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Locri, Federico Casciola, che al termine della camera di consiglio ha accolto integralmente le tesi difensive sostenute dall’avvocato difensore Fabio Mesiti.
