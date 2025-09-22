Palmi, fucile nascosto in un muro: l’arma era pronta all’uso con cartucce già inserite. Indagini in corso

Un fucile calibro 12, in perfette condizioni e pronto a sparare, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Palmi durante un servizio di controllo lungo la strada provinciale che collega il centro cittadino alla frazione Tonnara.

Il rinvenimento è avvenuto grazie a un’operazione congiunta condotta insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. L’arma, avvolta nel cellophane e nascosta in una cavità ricavata nel muro di contenimento della carreggiata, era già predisposta con parte delle cartucce inserite nel caricatore. Accanto al fucile i militari hanno trovato anche una ventina di munizioni dello stesso calibro.

L’area in cui il fucile era stato occultato ricade su un terreno riconducibile a un soggetto già noto alle forze dell’ordine, ma di fatto liberamente accessibile. Con il sequestro i carabinieri hanno sottratto un’arma perfettamente funzionante alla possibile disponibilità della criminalità locale, scongiurando così un potenziale utilizzo in attività delittuose.