Rassegna stampa 22-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA
Roma rimanda le scelte sulla Sanità in Calabria, il governo si determinerà dopo il voto
Crediti nel campo edilizio, la Giunta regionale della Calabria approva l’atto che fa superare l’impasse
L’Autorità portuale resta nel limbo. Gioia Tauro chiede una guida stabile

INCHIESTE E PROCESSI
Operazione “Artemis” a Catanzaro, la difesa dell’avvocato Attisani: “Ne usciremo fuori”
Le gerarchie dei clan attivi tra Catanzaro e Crotone ricostruite in Cassazione
I killer calabresi “in trasferta” attivi in Veneto e Valle d’Aosta
Eureka, ancora pentiti e criptofonini “scrivono” la storia delle ’ndrine nella Locride

IL MESSAGGIO
L’appello dell’Arcivescovo di Rossano-Cariati ai giovani: «Non accontentatevi dei “profili” e non contate i “mi piace”»

