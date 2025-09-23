Campo Calabro, gli uffici del Comune in uno stabile confiscato alla mafia

Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di inaugurazione di nuovi uffici del Comune di Campo Calabro in via Tenente Galimi, dentro uno stabile confiscato alla criminalità organizzata trasferito alla proprietà municipale dall’Agenzia dei Beni Confiscati nel 2016.

«Più volte – ha spiegato il sindaco Sandro Repaci che ha fatto gli onori di casa al taglio del nastro – abbiamo fatto tentativi di attivare finanziamenti pubblici su questa linea di utilizzo, ma avendo individuato un fine istituzionale, e cioè una funzione statale delegata quale servizi demografici, servizio sociale e ufficio protocollo, è chiaro che le nostre istanze venivano dopo gli usi sociali cui la maggior parte di tali beni vengono indirizzati. Dunque abbiamo acquisito un mutuo di 130mila euro per la ristrutturazione e con questo immobile continuiamo nel programma sui beni confiscati».

