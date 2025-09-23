Gioia Tauro, l’unico reparto dell'ospedale chiuso... per cimici

I ricoveri nell'unico reparto operativo all'ospedale di Gioia Tauro sono bloccati fino ai primi di ottobre. La decisione è stata presa dalla direzione sanitaria di concerto con i responsabili del reparto e, ovviamente, la direzione generale dell'Asp di Reggio. Il motivo non è legato ad alcun mal funzionamento delle unità operative bensì a fattori esterni. Sarebbe stata ordinata una disinfezione speciale e accurata del reparto di Medicina generale estesa anche probabilmente ad altri reparti. La causa di questa decisione sarebbe da ricercare nella presenza di cimici in alcuni letti.

