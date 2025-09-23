Legalità e sicurezza al centro della visita del sottosegretario Sandra Savino agli uffici Adm nel porto di Gioia Tauro

Nella giornata di ieri il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, on. Sandra Savino, ha effettuato una visita istituzionale al Porto di Gioia Tauro, primo Porto italiano per traffico in transhipment.

Accolta dal Direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Antonio Di Noto, dalla Dirigente del locale Ufficio delle Dogane Rossella Tallarico e dai vertici territoriali della Guardia di Finanza, il Sottosegretario ha incontrato il personale dell'Agenzia, elogiandone la professionalità e l’impegno quotidiano.

Sotto la guida degli esperti funzionari che l’hanno accompagnata all’interno dello scalo portuale, l’on. Savino ha potuto apprezzare l’operato di ADM che, con i numerosi controlli effettuati ogni giorno, svolge un ruolo fondamentale nel facilitare i flussi commerciali leciti, dimostrato dai risultati dell’accertamento, che ha raggiunto i 137 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’anno precedente.