Miramare di Reggio Calabria, l’immobile all’asta per quasi 14 milioni

Circa 13,8 milioni, la base d’asta per la vendita del grande albergo Miramare è importante. Il disciplinare pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente indica le modalità con cui si procederà alla vendita dell’immobile di quello che Falcomatà aveva definito «gioiello di famiglia». Dopo il terremoto giudiziario che il suo affidamento ha comportato, dopo il bando, l’interdittiva e gli anni delle polemiche il Comune ha scelto di disfarsi dell’immobile di pregio per fare cassa. Solo qualche settimana addietro aveva attraverso un atto di indirizzo avviato l’iter. Adesso vengono scanditi tempi e modi. L’asta si terrà il 24 ottobre al Cedir.

