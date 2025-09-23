'Ndrangheta, il Comune di Gioia Tauro: "In sedi giudiziarie principio di verità"

«Abbiamo appreso dagli organi di stampa delle risultanze dell’attività investigativa relativa all’operazione denominata 'Res Tauro'». È quanto c'è scritto in un una nota stampa dell’amministrazione comunale di Gioia Tauro che «conferma la piena ed incondizionata fiducia nell’attività di indagine svolta dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria inquirente a tutela degli interessi supremi della collettività e della legge».

«Nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’articolo 27 della Costituzione, nelle sedi giudiziarie verrà affermato il principio di verità e di giustizia che governa la nostra democrazia. - conclude il comunicato dell’amministrazione guidata dalla sindaca Simona Scarcella -. Ringraziamo le forze dell’ordine per la costante presenza nel territorio».