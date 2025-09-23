'Ndrangheta, processo "Malapigna". Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni di carcere dal tribunale di Palmi

Giancarlo Pittelli è stato condannato a 14 anni di carcere dal tribunale di Palmi. La sentenza è stata emessa pochi minuti fa al termine di una camera di consiglio durata tutta la giornata. L'ex parlamentare di Forza Italia è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo denominato “Malapigna”, nato dall'inchiesta della Dda di Reggio Calabria contro il clan Piromalli di Gioia Tauro. La procura antimafia aveva chiesto per Pittelli una condanna a 16 anni di carcere. Condannato nello stesso procedimento anche Rocco Delfino a 22 anni, considerato braccio economico del potente casato di 'ndrangheta di Gioia Tauro e colpito questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'operazione “Res Tauro”.