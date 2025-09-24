Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Allarme a Reggio Calabria, droga e munizioni nascoste nel rione Marconi

Allarme a Reggio Calabria, droga e munizioni nascoste nel rione Marconi

di

Durante un controllo nel rione Marconi, quartiere ad alta densità criminale di Reggio Calabria, la Polizia locale ha scoperto un nascondiglio con 220 grammi di cannabis, tra marijuana e hashish.

Nello stesso punto sono stati trovati anche sei proiettili di vario calibro, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Indagini coordinate dalla Procura

Il materiale è stato sequestrato con il supporto della Polizia scientifica e messo a disposizione della magistratura. Lo stupefacente era con ogni probabilità destinato allo spaccio. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Reggio Calabria.

