Gestione cimiteri a Villa San Giovanni, la maggioranza “incapace di fornire risposte”

Consiglio comunale, martedì, incentrato sulle comunicazioni della sindaca Giusy Caminiti e sulle recenti interrogazioni depositate dalla minoranza. La prima cittadina ha riassunto, per l’assise e per chi ha seguito la seduta, alcune attività - su cui già la Civica Amministrazione aveva dato contezza - di programmazione, eventi, lavori in itinere, cantieri, progetti, e le ultime notizie riguardanti il lungomare.

Flash maturato sulla scia di quanto appreso per il completamento degli interventi, che ha rappresentato uno degli aspetti affrontati dalla sindaca Caminiti nell’incontro con l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” (la società infatti, così come era stato affermato dall’ad Pietro Ciucci, si è resa disponibile a riprendere i lavori) e che ha rappresentato occasione per la sindaca di annunciare - fornendo solo notizia dell’appuntamento - che domani sarà a Roma su convocazione del ministro Matteo Salvini.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale