Locri, la morte di Massimiliano Carbone: un mistero che dura da ventuno anni

Ventuno anni senza Massimiliano Carbone sono tanti. Scorrono veloci e regolari come gocce che cadono dall’alto. Potrebbero scavare una roccia e invece alimentano un acquitrino tutt’altro che limpido. Acqua stagnante e torbida, maleodorante di silenzi e ipocrisia, di indifferenza e vecchia piccola borghesia.

Una vicenda, quella legata al suo omicidio a colpi di arma da fuoco perpetrato all’ora in cui le tenebre sono le più fedeli alleate di chi si nasconde, che non ha una verità giudiziaria. Oggi come allora, sua madre Liliana tiene la testa alta e volge lo sguardo verso quel manifesto affisso davanti al cimitero che frequenta ogni mattina. Il volto di suo figlio è illuminato dal sole.

«Non è vero – esordisce – che il tempo che passa lenisca il dolore e la rabbia, anzi accumula pensieri che si confrontano con la realtà, che fanno male. “Nulla di lui è perduto” è una consapevolezza forte che coltivo, che si alimenta con l’affetto di tanti che mi sono vicini nel fare memoria, e non solo nei settembre che venti volte sono tornati, ognuno ancora impietoso di sole e di assenza».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale