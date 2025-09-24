Non ce l’ha fatta il pensionato investito a Marina di Gioiosa: morto a 85 anni Vincenzo Jeraci

Nonostante il trasporto all’ospedale e il successivo intervento chirurgico, è deceduto, a distanza di alcune ore dal ricovero, l’anziano pensionato di Marina di Gioiosa Jonica investito nel tardo pomeriggio di lunedì scorso (poco prima delle 19) da un’autovettura mentre attraversava il centralissimo e trafficato corso Carlo Maria che nella cittadina è anche la Strada statale 106.

Stando a quanto emerso dai primi rilievi effettuati sul luogo dell’incidente dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella e dai militari della Stazione di Marina di Gioiosa, l’85enne pensionato del posto, Vincenzo Jeraci, pare stesse attraversando la strada quando è stato investito da un’autovettura condotta da un imprenditore commerciale di Marina di Gioiosa. Il conducendo del veicolo, appena dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso all’anziano insieme ad altre persone presenti davanti ai tanti esercizi commerciali lungo corso Carlo Maria. Nel giro di pochi minuti sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri, è giunta un’ambulanza con a bordo il personale sanitario del 118.

Nonostante l’impatto con l’autovettura condotta dall’imprenditore gioiosano non sia stato particolarmente violento, l’urto col veicolo e la successiva caduta sul selciato avrebbero procurato all’anziano gioiosano ferite e lesioni tutt’altro che lievi in diverse parti del corpo.

Dopo, comunque, l’arrivo e il ricovero all’ospedale di Locri e i successivi interventi da parte dei medici, nella tarda serata di lunedì scorso le condizioni del pensionato si sarebbero all’improvviso aggravate, provocando, appunto, il decesso e rendendo così vano, nel tentativo di strapparlo alla morte, l’ulteriore intervento dei medici.

L’autorità giudiziaria di Locri, quindi, in virtù anche delle prime relazioni di servizio consegnate dagli investigatori dei carabinieri ha disposto, in attesa dell’autopsia, il sequestro della salma e dell’autovettura condotta dall’imprenditore gioiosano 55enne che, come atto obbligatorio d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria, sarà iscritto nel registro degli indagati.

Saranno ora, quindi, le successive e più approfondite indagini da parte dei carabinieri, con il coordinamento della Procura di Locri, a stabilire l’esatta dinamica del tragico sinistro stradale di lunedì sera.