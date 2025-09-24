Reggio, Sangiovannello: arriva la sentenza. «L’area è di proprietà del Comune»

La proprietà dell'area riqualificata di Sangiovannello è del Comune. L'ultima parola che chiude in maniera definitiva un complicato contenzioso tra l'Ente e l'Aterp e il Demanio è del Consiglio di Stato, che dopo la pronuncia del Tar riconosce le ragioni di Palazzo San Giorgio. Una sentenza che scrive la parola fine a una controversia che avrebbe potuto tradursi in un esborso milionario per il Comune. Una vicenda ricostruita dalla dirigente dell'Avvocatura civica del Comune, Fedora Squillaci nel corso dei lavori della terza commissione.

L'audizione richiesta dal presidente dell'Ente consiliare, Giuseppe Sera ha fatto luce sui diversi passaggi della complicata storia finita davanti al tribunale amministrativo. La quarta sezione del Consiglio di stato, accoglie il ricorso del Comune contro la sentenza di primo grado del Tar e annulla gli atti impugnati.

Al centro della questione l'area di Sangiovannello, quella dove il Comune ha abbattuto il rione minimo, sgomberato e assegnato nuovi alloggi a tante famiglie e dove è (ancora) in corso di realizzazione l'impianto sportivo, il parco De Sena e dove si sta realizzando un importante operazione di riqualificazione urbana.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale