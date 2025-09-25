Cittanova, l'ex testimone di giustizia Antonino Cento accusa il sindaco Antico: "Mi ha aggredito"

Il sindaco di Cittanova, comune della Piana di Gioia Tauro, Domenico Antico, eletto con una lista civica ispirata al movimento "Alternativa popolare" di Stefano Bandecchi, avrebbe aggredito l’ex testimone di giustizia Antonino Cento, fondatore della cooperativa agricola 'Zomaro Resort', concessionaria di alcuni terreni aspromontani coltivati a mirtilli e mele. Secondo quanto reso noto dall’interessato attraverso il suo profilo Facebook, è stato aggredito dal sindaco cittanovese poichè lo stava riprendendo con il proprio cellulare mentre era intento a controllare alcuni lavori edili in un immobile di sua proprietà.

«Mi ha strappato la maglietta e ha detto che mi ammazza», ha scritto Cento, lanciando il filmato dell’aggressione sui social, subito diventato virale. E’ il secondo episodio che vede protagonista di una rissa Cento e gli amministratori del comune di Cittanova.

Lo scorso anno, infatti, Antonino Cento aveva aggredito all’interno degli uffici comunali l’ex sindaco Giuseppe Cosentino, del Pd, per una questione relativa ai versamenti dell’Imu da parte della cooperativa gestita dall’ex pentito, provocandogli ferite varie. Cento è anche noto per avere denunciato nel 2016, nell’ambito dell’operazione "Alchemia" della Dda di Reggio Calabria, il clan Albanese-Raso-Gullace per una presunta richiesta estorsiva riguardante la conduzione dei terreni della cooperativa. Nel gennaio del 2024, però, durante il dibattimento dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, Antonino Cento aveva revocato la costituzione di parte civile contro la 'ndrangheta denunciando «l'abbandono dello Stato e delle Procure di Palmi e Reggio Calabria».