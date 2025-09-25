Indiano ucciso a Gioiosa, convalidato dal Gip l’arresto di un connazionale

Resta nel carcere di Locri il 46enne cittadino indiano Inderjit Singh, posto in stato di fermo nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Roccella al termine di una capillare indagine poiché accusato di omicidio ai danni di un suo connazionale, Pankaji Kumar, alias “Jassi”, di 46 anni. Accogliendo le risultanze investigative prodotte dai carabinieri e la richiesta avanzata dalla Procura di Locri, il Gip del Tribunale di Locri ha convalidato l’arresto di Singh ed emesso a suo carico un’ordinanza di custodia in carcere. Da quanto emerso dalle indagini e poi confermato dagli esami autoptici eseguiti dal medico legale Pietro Tarzia, al culmine di un violento litigio Singh ha ucciso, con diversi colpi di forbice e di bastone alla testa e nella parte alta del corpo, il connazionale Kumar.