Nuovo sbarco a Roccella Jonica: arrivati 123 migranti

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:15, la motovedetta della Guardia Costiera CP 326 è approdata al porto di Roccella Jonica con a bordo 123 migranti, soccorsi nel corso della notte.

Tra loro si contano 90 uomini e 33 donne, di cui 16 minori stranieri non accompagnati e 19 minori complessivi. Secondo quanto dichiarato, i migranti provengono in prevalenza da Afghanistan e Iran.

Dopo l’attracco, i passeggeri sono stati accolti dalle forze dell’ordine, dalla Croce Rossa e dalle associazioni di volontariato impegnate nelle prime operazioni di assistenza sanitaria e identificazione.

Lo sbarco di questa mattina conferma come la costa jonica reggina resti uno dei principali punti di approdo dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo centrale.

