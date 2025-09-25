Rassegna stampa 25-09-2025 edizioni Calabria

CALABRIA
Verso il voto
-Regionali in Calabria, Occhiuto lancia il “reddito di merito” per le matricole
Inchieste e processi
-Giro di usura ed estorsioni a Catanzaro, giudizio immediato per Procopi e Masciari
-Gioia Tauro, la “faida” familiare interna al clan fra tradimenti e interessi economici
-Crotone, business illegale dei permessi di soggiorno: definitive tre condanne
-Paola, minaccia di morte una parente.
Trentaseienne arrestato dalla Polizia
-Indiano ucciso a Gioiosa, convalidato dal Gip l’arresto di un connazionale
Sanità
-Catanzaro, accreditate 31 scuole dell’Umg ma resta fuori Emergenza-urgenza
-Nuove attrezzature e formazione, si rinnova la Pediatria di Vibo Valentia
Cronaca
-Reggio, tornano i camion al porto ma soltanto per due mesi
-Dall’Umg di Catanzaro una nuova piattaforma per analizzare il divario Nord-Sud
-La bonifica del porto nuovo di Crotone, via libera del Mase a Eni Rewind
-Transazione “Aurora” da rivedere, ecco la sfida per Catanzaro Servizi
Istruzione
-Cosenza, i prof s’interrogano sulle pensioni: dubbi sulla scelta di Espero
Altre notizie
-Reggio, la viabilità del centro resta ostaggio del cantiere infinito della via Marina
-Randagismo in continua crescita a Lamezia Terme, serve un piano d’azione urgente
-Gestione cimiteri a Villa San Giovanni, la maggioranza “incapace di fornire risposte”
-A Corigliano Rossano i torrenti sono diventati ricettacoli di rifiuti
