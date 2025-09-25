Reggio, la viabilità del centro resta ostaggio del cantiere infinito della via Marina

I rallentamenti sono una triste consuetudine. Ma da quando a Reggio è iniziata la scuola è il delirio. Per percorrere la via Marina, l’asse viario che attraversa la città e collega i quartieri occorre armarsi di pazienza. Lunghe file di vetture e bus. Dalle 7.15 alle 7.50 sono almeno 40 le corse del servizio di trasporto pubblico che si trovano a percorrere il tratto strategico. Con quello che non è difficile immaginare. Il problema che tiene ostaggio la viabilità ormai da un anno e mezzo? Il cantiere che dovrà restituire alla città spazi più armonici e funzionali tra marciapiede, aree verdi e asse stradale. Dal mese di maggio del 2024 è stata cantierizzata l’area ma ad oggi l’avanzamento dei lavori è imbarazzante. I lavori fermi per tutto il mese di agosto sono ripresi ma con un ritardo che apre più di un interrogativo rispetto ai tempi di ultimazione. L’operazione finanziata attraverso i fondi del Pnrr dovrebbe essere ultimata entro il 2026. Ma se non arriva una decisa inversione di rotta è difficile fare previsioni ottimistiche.