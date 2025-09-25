Reggio, tornano i camion al porto ma soltanto per due mesi

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: tornano i traghetti di Bluferries al porto. E con la firma sull’ordinanza del commissario dell’Autorità portuale, Francesco Rizzo, vengono definite anche le date di un trasferimento - sia chiaro - temporaneo: dal 12 ottobre «e per i successivi 64 giorni», cioè fino al 15 dicembre.

Lo spostamento al molo reggino di Levante si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori allo “scivolo zero” di Villa San Giovanni, che ne rendono inevitabile la chiusura dal 13 ottobre al 13 dicembre. «Tale interdizione – si legge nell’ordinanza – interferisce con il regolare servizio di traghettamento tra Villa San Giovanni e Messina operato dalla Bluferries srl».

