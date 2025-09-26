Bagnara Calabra, lavori abusivi e rifiuti edili gestiti illegalmente: scatta il sequestro di un’area di 2mila metri quadri

Blitz dei Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra all’interno di un deposito di una ditta edile, dove erano in corso lavori di sbancamento e movimentazione di terra senza alcuna autorizzazione. L’ispezione ha permesso di scoprire anche un’ingente quantità di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavorazioni edili, gestiti in violazione delle norme ambientali.

Secondo quanto accertato, mancavano i formulari di identificazione e tracciabilità dei materiali, documenti indispensabili per stabilirne provenienza e destinazione. Una prassi che, in molti casi, favorisce lo smaltimento illecito in discariche abusive.

Al termine dei controlli, due persone sono state denunciate in stato di libertà per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. I militari hanno inoltre posto sotto sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati.