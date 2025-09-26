Reggio Calabria, alla Città Metropolitana i conti tornano: approvato dal Consiglio il bilancio consolidato

Il Consiglio metropolitano, riunito a Palazzo Alvaro, e presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, con l’assistenza del segretario generale Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato una serie di atti, tra cui: la proposta di Piano offerta formativa, relativa all’anno scolastico 2026/2027, facente parte del Dimensionamento della rete scolastica della Città Metropolitana, trasmessa alla Regione Calabria e la delibera relativa all’assegnazione di risorse, dalla Regione Calabria, per il completamento delle strade a scorrimento veloce A2 San Roberto/Campo Calabro/Piani Aspromonte e Ssv Reggio Calabria/Cardeto vallata Sant’Agata.

Nel corso dei lavori sui due punti ha relazionato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace che ha evidenziato, nel primo caso la volontà di Palazzo Alvaro di confermare, alla Regione Calabria, l’impianto programmato con i territori relativamente al piano dell’offerta formativa compresi i quattro indirizzi respinti dalla Regione e che riguardano l’Iss “Pizi” di Palmi, l’Iss “Milano” di Polistena, l’Iss “Gemelli-Careri” di Oppido Mamertina e l’Iss “La Cava” di Bovalino.

Sulle opere viarie lo stesso vicesindaco, pur approvando la delibera, ha auspicato un aggiornamento della convenzione con la Regione Calabria per avere chiarezza sul cronoprogramma per avvio e conclusione dei lavori e una maggiore concertazione con il territorio. In aula, nel corso della discussione, è stata comunque evidenziata da parte di altri consiglieri, l’importanza dei finanziamenti per via delle ricadute sui territori coinvolti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale