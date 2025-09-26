Via libera a un intervento di manutenzione straordinaria al depuratore di Ravagnese

Un intervento di manutenzione straordinaria per migliorare la funzionalità del più grande depuratore della città e liberare (si spera) l'area di Ravagnese dai miasmi che rendono impossibile la vita dei residenti. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'autorizzazione alla devoluzione di mutui già contratti per intervenire e “tamponare” almeno l'emergenza. Operazione messa in campo in attesa che possa davvero prendere forma l'operazione milionaria con cui rivoluzionare la funzionalità dell'impianto.

I lavori di manutenzione straordinaria prevedono di agire su una delle criticità che con maggiore frequenza si manifesta. Il depuratore in cui vengono convogliati tutti i reflui fognari del centro cittadino si trova a circa 4 km a sud del centro storico. Il sistema di smaltimento cittadino è composto, oltre che dalle condotte di avvicinamento, anche da sei stazioni di sollevamento, che hanno la funzione di separare i solidi di sospesi e di pompare l’acqua verso il depuratore.

L’ultima stazione di sollevamento prima del depuratore è denominata “S6”, presenta criticità importanti già oggetto di recenti lavori tampone non risolutivi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale