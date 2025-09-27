A Locri un polo sportivo diffuso da oltre dieci milioni di euro

Cinque interventi strategici, oltre 10 milioni di euro di investimenti e una visione chiara: trasformare Locri in un polo sportivo diffuso, moderno e inclusivo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fontana ha annunciato un ambizioso piano di riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture sportive, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 e la rimodulazione del “Piano Forever”.

Il primo progetto riguarda la creazione di un centro calcistico a supporto del polo scolastico, con l’obiettivo di promuovere la resistenza e la legalità. L’intervento prevede il recupero e la riqualificazione dell’impianto sportivo di contrada Licino, con nuovi campi da calcio a 5 (uno coperto), tribune e aree servizi. «Vogliamo offrire spazi moderni, sicuri e inclusivi, con particolare attenzione agli studenti», ha dichiarato Fontana, sottolineando come l’opera sia pensata per rafforzare il senso di comunità e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale