Finta telefonata della figlia arrestata, sventata truffa a un’anziana nel Reggino: fermati due campani

Una telefonata da un numero sconosciuto, la voce di un uomo che si spaccia per avvocato e chiede di raccogliere tutti i soldi in casa per “pagare la cauzione” della figlia arrestata. È lo schema classico della truffa del finto carabiniere, quella in cui stava per cadere anche un’anziana di Polistena, nel Reggino.

Questa volta però i truffatori – un uomo e una donna, entrambi quarantenni e di origine campana – non hanno fatto i conti con i veri carabinieri, già sulle loro tracce.

La segnalazione e l’arresto

I due avevano tentato più colpi in giornata, contattando anziani in diversi centri della Piana di Gioia Tauro. Una donna di Cittanova, che aveva seguito un corso anti-truffe organizzato dall’Arma, ha riconosciuto il raggiro e ha chiamato subito il 112.

Dalle immagini di videosorveglianza gli investigatori hanno individuato la coppia a bordo di un’auto bianca in fuga verso l’autostrada. Poco dopo, la polizia stradale li ha intercettati nei pressi di Lamezia Terme.