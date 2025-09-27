Finta telefonata della figlia arrestata, sventata truffa a un’anziana nel Reggino: fermati due campani

Una telefonata da un numero sconosciuto, la voce di un uomo che si spaccia per avvocato e chiede di raccogliere tutti i soldi in casa per “pagare la cauzione” della figlia arrestata. È lo schema classico della truffa del finto carabiniere, quella in cui stava per cadere anche un’anziana di Polistena, nel Reggino.
Questa volta però i truffatori – un uomo e una donna, entrambi quarantenni e di origine campana – non hanno fatto i conti con i veri carabinieri, già sulle loro tracce.
La segnalazione e l’arresto
I due avevano tentato più colpi in giornata, contattando anziani in diversi centri della Piana di Gioia Tauro. Una donna di Cittanova, che aveva seguito un corso anti-truffe organizzato dall’Arma, ha riconosciuto il raggiro e ha chiamato subito il 112.
Dalle immagini di videosorveglianza gli investigatori hanno individuato la coppia a bordo di un’auto bianca in fuga verso l’autostrada. Poco dopo, la polizia stradale li ha intercettati nei pressi di Lamezia Terme.
Dentro il veicolo sono stati trovati contanti e gioielli appena sottratti a una delle vittime, tra cui monili in oro, che verranno restituiti ai proprietari.
Le accuse
I due sono stati arrestati con l’accusa di rapina e truffa. Il gip di Lamezia Terme ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere.
