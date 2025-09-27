Rassegna stampa 27-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - edizioni Calabria in edicola oggi:
Zes unica in mano a Palazzo Chigi, Unindustria Calabria perplessa sulla scelta
I fondi ci sono, le capacità no. Pnrr della Calabria fermo nelle sabbie mobili
Piromalli, la “gerarchia” del boss di Gioia Tauro e il picciotto che parlava troppo
Intimidazioni, minacce, esplosivi: le mani della ’ndrina su Belvedere
Università di Catanzaro, Cuda sulle Scuole di specializzazione: «La Regione non poteva fare di più»
Le comunità terapeutiche a Squillace, grande partecipazione al Giubileo
Luoghi della movida di Lamezia Terme “epicentro” dal consumo selvaggio di alcol
Narcotraffico e spaccio a Crotone, diventano definitive sei condanne I NOMI
Medici e risorse insufficienti, tagli per le guardie mediche di Vibo Valentia
Cosenza, vertenza Amaco, dopo il nuovo incontro spiragli per il futuro dell’azienda
Notte dei ricercatori a Cosenza, l’isola pedonale di corso Mazzini diventa laboratorio a cielo aperto
Si vota all’Unical, da Gianluigi Greco idee e prospettive per il futuro del campus di Arcavacata (ORE 13)
Corigliano Rossano, il degrado inghiotte il quartiere Cardame
Bar e stazioni di servizio nel mirino, furti notturni ad Amantea e Fuscaldo
Reggio Calabria, la senatrice Tilde Minasi: «Il prossimo sindaco? Salvini vuole una persona di sua fiducia»
Svincolo Maldariti per l’aeroporto di Reggio Calabria, cantiere fermo da un mese e mezzo
Il circolo Pd di Villa San Giovanni: «I conti del Ponte non tornano. Salvini dovrebbe dimettersi»
Gioia Tauro, Pino Piromalli nella “commissione” sul progetto stragista di Totò Riina
A Locri un polo sportivo diffuso da oltre dieci milioni di euro
