Reggio Calabria, il bilancio delle attività della Polizia locale per le Festività Mariane: oltre 2000 verbali, denunce, arresti e sequestri

E’ imponente il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale nelle giornate dedicate alle feste mariane. Un impiego di personale massiccio, che ha garantito, in primis, lo svolgimento delle due processioni della Sacra Effige, nonché la gestione della fiera; i servizi di viabilità in occasione dei sette concerti tenutisi a Piazza Indipendenza. Importanti anche i servizi a tutela della libera concorrenza, del decoro urbano e della igiene degli alimenti, nell’ambito dei quale, unitamente all’ASP, è stato chiuso un deposito di merce alimentare non idoneo igienicamente.

Sono state oltre 2000 le sanzioni al Codice della Strada elevate, nella stragrande maggioranza per sosta vietata; 49 le rimozioni effettuate. Ben 32 i locali sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico mediante gazebo, tavolini, o sistemi di cottura; due titolari di locale anche denunciati per occupazione abusiva di area pubblica.

Quattordici le sanzioni elevate agli espositori della fiera per vendita irregolare o abusiva, e oltre 9.000 i pezzi sequestrati per un controvalore di circa 50.000 euro.